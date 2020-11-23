Определим вкус России вместе: на конкурсе региональных брендов началось народное голосование

19 ноября на сайте первого национального конкурса «Вкусы России», организованного Министерством сельского хозяйства, началось народное голосование. Теперь у каждого жителя страны есть шанс поддержать понравившиеся продукты. За первый день в голосовании уже приняли участие порядка 150 тыс. человек.

По условиям конкурса, своим голосом можно поддержать до трех любимых продуктов, но все они должны быть из разных регионов страны. Голосование продлится до 2 декабря.

«Для многих небольших брендов участие во всероссийском конкурсе – это уже огромный шаг вперед. Не каждый способен заявить о себе на всю страну. Для этого необходимо быть уверенным в качестве своей продукции. Поддержите наших фермеров, ведь именно их заботливыми руками создаются гастрономические символы России. Преданность этих людей своему делу вызывает глубокое уважение. И давайте вместе определим, какая наша страна на вкус», – сказала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Всего в конкурсе принимают участие более 500 региональных брендов продуктов питания из 79 субъектов страны. Россельхозбанк, который выступает генеральным партнером конкурса, представил свою номинацию «Загляните на огонёк», критерием отбора в которой является способность продукта привлекать туристов в регион.

Все участники конкурса станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Одним из ключевых мероприятий по продвижению станет размещение производителей на цифровой платформе «Своё. Родное» Россельхозбанка. Кроме того, банк разместит изображения продукции участвующих в конкурсе брендов на своих банковских картах.

Победителей в каждой из восьми номинаций конкурса 9-20 декабря выберет экспертная комиссия, в состав которой вошел Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.