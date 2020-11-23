На переобучение отправили более 1700 иркутян

На обучение направили 779 женщин, находящихся в декрете и не состоящих в трудовых отношениях. После завершения курсов 448 женщин возобновили трудовую деятельность, сообщают в областной администрации.

Участницы проекта прошли обучение по наиболее востребованным профессиям переподготовки и повышения квалификации:

повар,

специалист по маникюру,

парикмахер,

бухгалтер,

дизайнер интерьера,

специалист по охране труда,

младший воспитатель,

инспектор по кадрам,

«1С:Бухгалтерия»,

«1С: Предприятие»,

«Технология швейного производства»,

«Складское дело со знанием « 1С: Управление торговлей»,

«Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий»,

государственное и муниципальное управление,

логопедия,

педагогика.

В этом году направлено на обучение и повышение квалификации 968 граждан, из них 747 работников организаций, которые сохранили занятость на рабочих местах, и 91 человек трудоустроен при содействии органов занятости населения Иркутской области.