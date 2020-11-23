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На переобучение отправили более 1700 иркутян

На обучение направили 779 женщин, находящихся в декрете и не состоящих в трудовых отношениях. После завершения курсов 448 женщин возобновили трудовую деятельность, сообщают в областной администрации.

Участницы проекта прошли обучение по наиболее востребованным профессиям переподготовки и повышения квалификации:

  • повар,
  • специалист по маникюру,
  • парикмахер,
  • бухгалтер,
  • дизайнер интерьера,
  • специалист по охране труда,
  • младший воспитатель,
  • инспектор по кадрам,
  • «1С:Бухгалтерия»,
  • «1С: Предприятие»,
  • «Технология швейного производства»,
  • «Складское дело со знанием «1С: Управление торговлей»,
  • «Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий»,
  • государственное и муниципальное управление,
  • логопедия,
  • педагогика. 

В этом году направлено на обучение и повышение квалификации 968 граждан, из них 747 работников организаций, которые сохранили занятость на рабочих местах, и 91 человек трудоустроен при содействии органов занятости населения Иркутской области.   

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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