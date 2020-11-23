На переобучение отправили более 1700 иркутян

На обучение направили 779 женщин, находящихся в декрете и не состоящих в трудовых отношениях. После завершения курсов 448 женщин возобновили трудовую деятельность, сообщают в областной администрации.
Участницы проекта прошли обучение по наиболее востребованным профессиям переподготовки и повышения квалификации:
- повар,
- специалист по маникюру,
- парикмахер,
- бухгалтер,
- дизайнер интерьера,
- специалист по охране труда,
- младший воспитатель,
- инспектор по кадрам,
- «1С:Бухгалтерия»,
- «1С: Предприятие»,
- «Технология швейного производства»,
- «Складское дело со знанием «1С: Управление торговлей»,
- «Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий»,
- государственное и муниципальное управление,
- логопедия,
- педагогика.
В этом году направлено на обучение и повышение квалификации 968 граждан, из них 747 работников организаций, которые сохранили занятость на рабочих местах, и 91 человек трудоустроен при содействии органов занятости населения Иркутской области.