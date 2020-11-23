Ввод жилья в Иркутской области вырос на 18%

За десять месяцев в регионе построено 681,8 тыс. кв. метров жилья. Это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом, ссылаясь на данные Иркутскстата, сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Увеличить ввод жилья в эксплуатацию во время ежегодного послания поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

415,3 тысяч квадратных метров или 61% от общих показателей построили индивидуальные застройщики. 39% жилья сдали строительные организации. Они ввели в эксплуатацию 266,5 тысяч квадратных метров. Также учитывается возведение жилья в садоводствах. За десять месяцев этого года в регионе введено 11,9 тыс. кв. метров такого жилья.

Среди муниципальных образований региона лидером является Иркутский район, там введено в эксплуатацию 298,2 тысяч квадратных метров жилья, из них 223,9 тысяч - индивидуальное строительство, готовы 3750 квартир. На втором месте - город Иркутск. В нем введено 205,5 тысяч квадратных метров, из них 33,1 тысяч - в индивидуальном жилье, 3755 квартир.

Наименьшие показатели ввода жилья в эксплуатацию в Балаганском и Катангском районах - 398 и 271 квадратных метров соответственно. Это индивидуальное строительство. В Балаганском районе сдано шесть квартир, в Катангском - две.

Всего в этом году планируется сдать в эксплуатацию 1,06 миллионов квадратных метров жилья. Максим Лобанов отметил, что на некоторых объектах есть задержки выполнения сроков работ. Они связаны с распространением коронавирусной инфекции. Из-за введённых ограничений нельзя приглашать специалистов из других стран. Обычно они проводили отделочные работы. Тем не менее, за два месяца в регионе планируется сдать в эксплуатацию еще 386,3 тысячи квадратных метров жилья. В 2019 году в регионе было сдано 1,02 миллиона квадратных метров жилья.