Иркутская область оказалась лидером по количеству курильщиков среди регионов Сибири

В Приангарье ежедневно курят 31,8% населения. Это негативный рекорд Сибирского федерального округа, сообщает Иркутскстат.

Доля курильщиков, не ограничивающихся одной пачкой в день, составляет 9,4%, тогда как в других регионах – не более 7%. А в Тыве таких многокурящих и вовсе нет, хотя каждый день там курят 22,6% взрослых жителей (минимальный показатель в СФО).

Абсолютный минимум по стране принадлежит Чечне, там постоянных курильщиков лишь 2,1%. В Ингушетии – 4,9%, сравнительно немного их и в других республиках Северного Кавказа: в Дагестане – 9%, в Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии - 12-15%.

В Крыму постоянно курят 15% взрослых жителей, в Татарстане, Липецкой и Рязанской областях – 16%.