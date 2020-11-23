С начала 2020 года в Братске зарегистрировали 169 превышений вредных веществ в воздухе

Всего с начала проведения исследований зарегистрировано 169 превышений ПДК максимально разовой, 199 превышений ПДК среднесуточно, сообщают в Роспотребнадзоре.

Из 34 исследуемых веществ норму превышают:

диоксид азота,

гидроксибензол (фенол),

хлор,

фтористые газообразные соединения,

фториды неорганические плохорастворимые,

бензапирен,

бензол,

этилбензол, в

звешенные вещества,

взвешенные частицы РМ 2,5,

сажа,

серы диоксид,

серная кислота,

формальдегид,

диметилбензол,

1-бутантиол,

пропан-1-тиол,

метилбензол,

сероводород.

Информация о результатах исследований направлена в Правительство Иркутской области, Управление Росприроднадзора по Иркутской области, администрацию Братска, другие заинтересованные службы и ведомства.