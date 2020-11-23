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С начала 2020 года в Братске зарегистрировали 169 превышений вредных веществ в воздухе

Всего с начала проведения исследований зарегистрировано 169 превышений ПДК максимально разовой, 199 превышений ПДК среднесуточно, сообщают в Роспотребнадзоре.

Из 34 исследуемых веществ норму превышают:

  • диоксид азота,
  • гидроксибензол (фенол),
  • хлор,
  • фтористые газообразные соединения,
  • фториды неорганические плохорастворимые,
  • бензапирен,
  • бензол,
  • этилбензол, в
  • звешенные вещества,
  • взвешенные частицы РМ 2,5,
  • сажа,
  • серы диоксид,
  • серная кислота,
  • формальдегид,
  • диметилбензол,
  • 1-бутантиол,
  • пропан-1-тиол,
  • метилбензол,
  • сероводород.

Информация о результатах исследований направлена в Правительство Иркутской области, Управление Росприроднадзора по Иркутской области, администрацию Братска, другие заинтересованные службы и ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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