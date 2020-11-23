С начала 2020 года в Братске зарегистрировали 169 превышений вредных веществ в воздухе

Всего с начала проведения исследований зарегистрировано 169 превышений ПДК максимально разовой, 199 превышений ПДК среднесуточно, сообщают в Роспотребнадзоре.
Из 34 исследуемых веществ норму превышают:
- диоксид азота,
- гидроксибензол (фенол),
- хлор,
- фтористые газообразные соединения,
- фториды неорганические плохорастворимые,
- бензапирен,
- бензол,
- этилбензол, в
- звешенные вещества,
- взвешенные частицы РМ 2,5,
- сажа,
- серы диоксид,
- серная кислота,
- формальдегид,
- диметилбензол,
- 1-бутантиол,
- пропан-1-тиол,
- метилбензол,
- сероводород.
Информация о результатах исследований направлена в Правительство Иркутской области, Управление Росприроднадзора по Иркутской области, администрацию Братска, другие заинтересованные службы и ведомства.