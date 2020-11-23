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В Иркутске за несколько дней полиция задержала 32 дрифтеров

Помимо высокого риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, дрифтеры нередко в ночное время беспокоят жителей города из-за шума, источником которого являются автомобили с переоборудованной выхлопной системой, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Очередной профилактический рейд состоялся в минувшие выходные. За несколько дней полицейские привлекли к ответственности 32 водителя, которые не имели водительских удостоверений, полисов ОСАГО, находились за рулем в состоянии опьянения, проезжали на запрещающий сигнал светофора и допускали иные нарушения правил дорожного движения. Все они привлекли внимание сотрудников специализированной роты ДПС, совершая заносы на заснеженных улицах города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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