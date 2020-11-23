Треть россиян боятся утечки персональных фото и видео

О том, что скрыть информацию от злоумышленников просто, думают 36,4% участников опроса компании «Мегаплана».

По данным исследования Мегаплана, больше трети россиян скрывают персональные данные во всех соцсетях, не заполняют профили достоверной информацией о себе или создают «фейковые» аккаунты. Свыше 30% опрошенных рассказали, что сталкивались со взломом личных аккаунтов в социальных медиа. При этом каждый пятый россиянин (22,3%) не беспокоится о безопасности своих данных в соцсетях и убежден, что эта информация никому не нужна.

В стопроцентную сохранность личных данных в интернете не верит большая часть опрошенных - 82,6%.

А стремятся защитить себя от взломов и утечек данных совсем немногие: только 27% россиян меняют пароли от почты и соцсетей раз в год. При этом абсолютное большинство респондентов (45,2%) намеренно не меняют пароли от почты и соцсетей, так как боятся их забыть. То же касается и доступов к мобильному банку: чуть меньше четверти россиян меняют пароли хотя бы раз в год, свыше 46% не делают этого вообще.

Половина опрошенных (50,4%) рассказали, что используют один пароль для всех учетных записей в интернете, поскольку запомнить все коды доступов практически невозможно. По этой же причине среди россиян очень популярна функция автозаполнения в браузерах. Ее использует больше половины респондентов (57,1%). При этом, если россияне верят в безопасность паролей, сохраненных в браузере, то большинство сомнений возникает при пользовании облачными хранилищами. 30,6% россиян не пользуются “облаками”, так как боятся утечек.

«Одна из самых серьезных угроз для кибербезопасности любого бизнеса – это люди. Точнее их квалификация: болтливый системный администратор, «йцукенг-пароль» от почты главного бухгалтера, забытая флешка с годовым отчётом и планами на следующий год – все, о чём люди начинают думать «потом», создает самую большую угрозу для безопасности», — комментирует генеральный директор Мегаплана Сергей Козлов.