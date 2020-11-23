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Братчанина подозревают в убийстве при оказании медицинской помощи

По версии следствия, в октябре в сторожке оптовой базы без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 60-летний мужчина.

По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер и травматического шока, сообщают в Следственном комитете области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что тогда в сторожке трое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент одному из них стало плохо и он потерял сознание. Его товарищ попытался оказать ему первую медицинскую помощь, однако при проведении непрямого массажа сердца причинил мужчине травмы, от которых последний скончался.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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