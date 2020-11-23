Компания En+ Group запустила новый гидроагрегат №2 на Иркутской ГЭС по программе «Новая энергия»

Компания En+ Group объявляет об запуске нового гидроагрегата №2 на Иркутской ГЭС после замены. Сумма инвестиций в проект составила более 1 млрд рублей, полная замена гидроагрегата произведена в рамках программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия».

Запуск нового гидроагрегата (ГА) позволит, по сравнению с предыдущим оборудованием, увеличить мощность с 82,8 МВт до 105,7 МВт, а также повысит надежность его работы. Увеличенную мощность ГА начнет выдавать в энергосистему к концу марта 2021 года, после прохождения всех аттестационных процедур и подтверждения Системным оператором Единой энергетической системы.

В торжественной церемонии пуска гидроагрегата приняли участие первый заместитель Губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области Зайцев Константин Борисович и руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

В рамках технического перевооружения гидроагрегата на предприятие было доставлено более 1500 тонн оборудования, произведенного на российских заводах - АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) и ПАО НПО «ЭЛСИБ» (г. Новосибирск). Строительно-монтажные работы по замене гидроагрегата в машинном зале станции велись в круглосуточном режиме.

По программе комплексной модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» до 2023 года на Иркутской ГЭС будет проведена замена четырех гидроагрегатов из восьми, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт·ч., а также усилить безопасность и безаварийность работы станции. Работы ведутся поэтапно: подготовка к демонтажу следующего ГА уже началась, первые детали нового агрегата прибыли на станцию.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил: «Технические решения, которые применялись при конструировании и монтаже нового гидроагрегата Иркутской ГЭС, не имеют аналогов. Он более эффективный и мощный, полностью отвечает всем современным требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Это результат кропотливой работы, особого внимания и слаженности действий всех специалистов Иркутской ГЭС. Монтаж оборудования и проведение строительных работ дополнительно контролировались представителями авторского надзора от проектной организации «Институт Гидропроект», а также входящей в En+ Group подрядной организации «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг».

Программа обновления Иркутской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд рублей, начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаска в 2007 году.

Один из основных его приоритетов – повышение надежности и безопасности всех станций. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. Модернизация оборудования ГЭС позволит повысить их эффективность, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом.