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Студенты Иркутской области работают на телефонах «горячей линии» по вопросам распространения COVID-19

Дежурить студенты ИГУ, ИРНИТУ и ИГМУ начали два месяца назад и уже ответили на тысячи звонков. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. 

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У молодых людей посменный график работы¸ составленный так, чтобы успевать на учебные занятия. Смена длится пять часов, оператору удается принять около 40-50 звонков. 

Университеты Иркутска пошли навстречу студентам –добровольцам: организовали доставку ребят к месту работы и обратно, а также горячее питание. Сегодня на горячей линии ГУ МЧС России по Иркутской области работают 50 студентов разных учебных подразделений ИГУ, более 40 студентов ИРНИТУ, а также порядка 85 студентов ИГМУ. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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