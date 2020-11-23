Студенты Иркутской области работают на телефонах «горячей линии» по вопросам распространения COVID-19

Дежурить студенты ИГУ, ИРНИТУ и ИГМУ начали два месяца назад и уже ответили на тысячи звонков. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

У молодых людей посменный график работы¸ составленный так, чтобы успевать на учебные занятия. Смена длится пять часов, оператору удается принять около 40-50 звонков.

Университеты Иркутска пошли навстречу студентам –добровольцам: организовали доставку ребят к месту работы и обратно, а также горячее питание. Сегодня на горячей линии ГУ МЧС России по Иркутской области работают 50 студентов разных учебных подразделений ИГУ, более 40 студентов ИРНИТУ, а также порядка 85 студентов ИГМУ.