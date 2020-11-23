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Ивано-Матренинская больница получила сертификат качества и безопасности

Сертификат выдал Национальный институт качества Росздравнадзора, сообщают в областной администрации.

Комиссия, куда вошли авторитетные эксперты в сфере контроля качества медицинской помощи, оценивала работу стационара на основании наблюдений за работой медперсонала, откликов пациентов и изучения документации. 

ИМДКБ одна из четырех детских больниц в России, получивших такой сертификат. Всего в России 47 сертифицированных медучреждений. Как рассказал главный врач медучреждения Владимир Новожилов, получение российского сертификата качества – это первый шаг к международной сертификации по ISO9000.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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