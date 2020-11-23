В 2020 году в Иркутской области восстановили 88,1% утраченных лесов

Лесовосстановление выполнено на площади 134,7 тыс. га, это 92,2 % от задания, в том числе искусственное – 14,9 тыс. га (114,6% от задания), - комбинированное – 5,4 тыс. га (75,8% от задания), сообщают в областной администрации.

В текущем году проводится активная работа с недобросовестными лесопользователями, не выполнившими обязательств по лесовосстановлению по итогам прошлого года. Один договор признан к расторжению в связи с систематическим невыполнением арендаторами мероприятий по воспроизводству лесов.

Суд также удовлетворил исковые заявления министерства с требованием о взыскании с лесопользователей неустойки за невыполнение мероприятий по лесовосстановлению. Общая сумма неустоек составляет 22,3 млн рублей.