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Корпоративов не будет. В Иркутской области работодателям запретили проводить праздничные мероприятия

Также проведение мероприятий запретили общепиту и туристическим базам, сообщают в областной администрации.

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Кроме того, для предприятий общественного питания установлен запрет на работу караоке, танцевальных площадок, дискотек, а также на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий. 

-  В связи с приближением новогодних праздников и корпоративов мы приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры. Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий, - обозначил свою позицию глава региона Игорь Кобзев.

За последние сутки коронавирусом в регионе заболели 268 человек. Умерли за день непосредственно от инфекции 14 человек, выздоровели – 26. Госпитализация потребовалась 16 людям. Всего в Приангарье зарегистрировано 30,4 тысячи заболевших.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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