Открытие Research: российский автомобильный рынок из-за пандемии по итогам 2020 года упадет на 15%

Пандемия COVID-19 нанесла существенный урон многим отраслям экономики - главным образом из-за ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения пандемии, и падения платежеспособного спроса населения. Одним из серьезно пострадавших секторов экономики стал автомобильный рынок. По прогнозу Открытие Research - Аналитического управления банка «Открытие», в 2020 г. падение продаж легковых автомобилей составит не менее 15%, до 1 490 тыс. единиц (особенно в массовом сегменте), с дальнейшим плавным восстановлением до 1 600 тыс. автомобилей в 2021-2022 годах.

За 10 месяцев 2020 года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%. Объем продаж новых автомобилей составил около 1 189 тыс. единиц: для сравнения, в 2019 году примерно столько же было продано на 2 месяца раньше, в середине сентября. Такие данные содержатся в обзоре Открытие Research.

Аналитики банка «Открытие» отмечают, что авторынок начал демонстрировать негативную динамику еще до пандемии. Ежегодное снижение продаж с 2013 по 2016 годы происходило в связи с перегревом рынка в предыдущие годы (с пиком продаж в 2012-м на фоне роста доходов населения и развития автокредитования), а также вследствие экономического спада 2015-2016 гг., вызванного рядом негативных факторов: снижение ВВП и нефтяных цен, девальвация рубля, роста инфляции, затяжное падение реальных доходов населения и, как следствие, уменьшение спроса.

В 2017-2018 гг. шло восстановление рынка средним темпом 12,4%. Факторами роста продаж стали реализация отложенного спроса, устаревание действующего автопарка и программы господдержки. В 2019 г. продажи новых автомобилей опять сократились, но незначительно (на 2,3% год к году) на фоне падения спроса и снижения доходов населения.

Текущий год, по прогнозу Открытие Research, должен стать для автопроизводителей и автодилеров переломным . Ожидаемая стагнация рынка и снижение спроса, при которых производители вынуждены были перекладывать свои издержки на потребителей, привела к изменению ценовой политики многих брендов. При этом рост цен на автомобили из-за ослабления рубля по отношению к иностранным валютам и повышения утилизационного сбора отразился на спросе со стороны клиентов. Ажиотажный спрос на новые автомобили (особенно премиальные марки) в конце февраля - середине марта прошел пик и резко пошел на спад, поток людей в автосалонах снизился на 40-50% на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Многие бренды в марте показали двузначный рост, а к концу месяца продажи были практически остановлены.

Обвальное падение в апреле – на 72,4% г/г, вызванное осложнением логистики, приостановкой деятельности автопроизводителей, закрытием дилерских центров, нанесло серьезный удар по автомобильной отрасли (март и апрель – традиционно месяцы самого высокого спроса на автомобили, они обеспечивают 30-40% от чистой прибыли автодилеров за год). Запрет на работу автосалонов дал мощный стимул для развития онлайн-услуг – многие дилеры перевели презентации новых автомобилей в онлайн, а также запустили полноценный механизм онлайн-продаж: от выбора модели и комплектации до одобрения кредита и доставки автомобиля. К концу апреля многие автодилеры восстановили сервисное обслуживание автомобилей и оказание сопутствующих услуг – именно эта деятельность формирует основную долю маржи автоцентров.

После снятия карантинных ограничений в мае и начала восстановления российского авторынка в июне 2020 года, июль стал первым месяцем с заметным ростом продаж год к году - на 6,8%, до 141,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (без учета концернов BMW и Daimler). Это обусловлено отложенным спросом предыдущих месяцев приостановки деятельности, ослаблением рубля и государственными мерами поддержки.

В августе (традиционно месяц низкой деловой активности) продажи снизились на 0,5% г/г до 137,5 тыс. единиц (без учета концернов BMW и Daimler), а в сентябре - на 1,8% г/г до 154,4 тыс.

По итогам трех кварталов рынку продаж автомобилей (с учетом концернов BMW и Daimler) удалось показать рост на 3,6% г/г. В октябре объем продаж увеличился уже на 7% г/г до 154,2 тыс. за счет гибкости поставок производителей, локализовавших производство на территории РФ.

В результате по итогам 10 месяцев 2020 года объем продаж достиг 1 188,7 тыс. (без учета концернов BMW и Daimler), а темп падения продаж сократился до 12,1% г/г.

По итогам 10 месяцев положительная динамика продаж наблюдается у китайских автоконцернов, которые увеличили объем продаж новых автомобилей на 42,7% г/г, что связано в основном с низкой базой прошлого периода и выходом на рынок новых моделей. Положительную динамику также демонстрируют японский бренд Suzuki за счет укрепления позиций благодаря обновленным моделям и группа PSA – оба производителя увеличили объем продаж на 11,2% и 0,4% г/г соответственно.

Не последнюю роль в оживлении рынка сыграли отложенный спрос и меры государственной поддержки автомобильной отрасли. Минпромторг выделил в 2020 г. 5 млрд руб. для покупки более 50 тыс. новых автомобилей, а в конце апреля 2020 г. увеличил финансирование программ льготного автокредитования до 10,5 млрд руб. Президент России поручил организовать закупки автомобильной техники для органов власти, ранее запланированные на 2021-2022 гг., и направить 15,5 млрд. руб. на программы поддержки спроса, в том числе дополнительные 7 млрд. руб. на программы льготного автокредитования, 6 млрд руб. на программы льготного лизинга и 2,5 миллиарда на новую программу «Доступная аренда», разработанную Минпромторгом для развития услуг аренды автомобилей на базе лизинговых компаний или банков.

По оценкам Открытие Research, автоконцерны, локализовавшие производство автомобилей на территории России, находятся в более стабильном положении по сравнению с импортерами. Сборка машин на российской территории позволяет снижать влияние скачков валютных курсов на конечную стоимость автомобилей, а также минимизировать потери от увеличения сроков поставок части комплектующих на заводы.

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