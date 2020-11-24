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Мэр Ангарска запретил использовать соль для обработки городских дорог зимой

Глава города Ангарска Иркутской области Сергей Петров на своей странице в Instagram сообщил, что дал поручение о подготовке письменного распоряжения о запрете на применение соли для обработки местных дорог.

«Никаких солей, ничего в городе не применять ни при каких обстоятельствах. Работать так, как отработали прошлый год. Мобилизуйте бобкеты, погрузчики, сделайте акцент на вывоз», – заявил мэр коллегам во время совещания.

По информации администрации, соли будут применяться только за чертой города на магистральных подъездах к Ангарску – Московском тракте, Шоссейной улице, автодороге М53 и других.

Для обработки дорог в городе в зимний период будет использоваться только песко-гравийная смесь. К нарушителям постановления власти намерены применять санкции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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