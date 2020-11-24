Иркутяне провели флешмоб против дистанционного обучения

Родители школьников Иркутска устроили флешмоб против удаленного образования, сообщается на странице движения «Сибирь против дистанционного обучения» в соцсети «ВКонтакте».

Суть мероприятия заключалась в том, что сразу несколько взрослых вышли на улицы города и сфотографировались с самодельными плакатами с лозунгами «Дистанционка убивает школу», «Верните детям дома творчества», «Я за очное образование» и прочими.

«Выйти и сфотографироваться с плакатами против дистанционного обучения они решили, поскольку, во-первых, еще не во всей Иркутской области дети вернулись в школы, и, во-вторых, общее дистанционное обучение власти могут вернуть в любой момент», – отмечается в сообщении.