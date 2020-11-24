Российское правительство начало экономические реформы.

Они, вероятно, были отложены из-за COVID-19, но теперь премьер, видимо, решил, что самое время. Первой ласточкой реформ был переход контрольного пакета «Сбера» от Банка России к правительству. На базе «ВЭБ.РФ» будет сформирован крупный инвестиционный блок, под управление которого перейдут корпорации МСП, «Российский экспортный центр», ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда — «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. Судьба Анатолия Чубайса пока не ясна. Пенсия или новая должность мы скоро узнаем. Разрекламированное в свое время IPO Роснано мы так и не увидели. Избирать Ельцина президентом, скупать вместе с Борисом Йорданом ваучеры и проводить залоговые аукционы у Анатолия Борисовича получалось намного лучше, чем развитие высоких технологий. Знаменитая прибыль за 2014 год — это просто курсовая переоценка девальвации рубля.

Восемь институтов развития будут ликвидированы, а их функции будут перераспределены между «ВЭБ.РФ» и федеральными органами исполнительной власти. Стратегически важные организации будут сохранены. В их числе — «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», Росавтодор, «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. АО «Курорты Северного Кавказа» будет преобразовано в Корпорацию по туризму. Премьер Михаил Мишустин отметил, что сейчас в России насчитывается 40 основных действующих институтов развития. Реформа позволит сделать их более эффективными и переориентировать на достижение национальных целей развития.

В середине 90-х через залоговые аукционы власть в России создала узкий слой олигархов, которые по замыслу Бориса Ельцина должны были модернизировать экономику. Получилось не очень. Владимир Путин, придя к власти, сделал ставку на приток западных инвестиций и сырьевой сектор. Результат в целом оказался не плохой. В России появился массовый интернет и сотовая связь. Был крепкий рубль, долларовый индекс РТС вырос более, чем в 10 раз. Однако, цены на нефть не могут вечно расти, как и объемы добычи. А после 2014 Россия под санкциями. И неизвестно, сколько еще под ними Россия пробудет. Остается только внутренний ресурс, на который видимо и решено сделать ставку. Момент выбран неплохой. Если вакцина сработает, можно ожидать восстановления экономики и соответственно спроса, в том числе цен на нефть и газ. Как это происходит, уже продемонстрировал всему миру Китай.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»