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Российская вакцина от коронавируса не вошла в ТОП-5 самых востребованных в мире

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Bloomberg составил рейтинг самых востребованных вакцин от коронавируса в мире, в котором российский «Спутник V» занял седьмое место, сообщает РБК.

Больше всего мировых закупок – почти 3 миллиарда доз – приходится на британскую вакцину AstraZeneca: ее покупают в основном страны со средними и низким уровнями доходов. Спрос обусловлен простотой в хранении и сравнительно невысокой стоимостью.

На втором месте по числу предзаказов американская вакцина Novavax, на третьем – Johnson & Johnson: 1,4 и 1,3 миллиарда доз соответственно.

Российская вакцина – на седьмой строчке с предзаказом в 537,4 миллиона доз. Известно, что ее не будут покупать европейские страны и США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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