Согласно оценке Эксперт РА, в 2021 году лицензий могут лишиться 35 кредитных организаций, или 9% от общего количества банков

В следующем году банковский рынок ожидает волна отзывов лицензий, не все игроки переживут текущий кризис, также будет реализован отложенный план ЦБ по чистке рынка.

По оценкам «Эксперт РА», лицензий могут лишиться 35 кредитных организаций, или 9% от общего количества банков. В первую очередь в зоне риска находятся средние и малые московские кэптивные банки и узкоспециализированные игроки.

В начале 90-х в России коммерческие банки росли как грибы после дождя. Причина проста, астрономическая маржа спекуляций с валютой, операций на рынке ГКО и межбанковского кредитования. Фактически вся экономика платила коммерческим банкам инфляционный налог. Пассивы банков по счетам бюджета и предприятий стоили 10-25%, а доллар, МБК, ГКО – имели эффективную доходность 200-400%. Плохие кредиты обесценивались инфляцией, такой проблемы в балансе просто не было.

Сейчас другие времена. И банковская система должна отвечать требованиям экономики, опираясь прежде всего на внутренние ресурсы, внешние рынки привлечения капитала в значительной степени закрыты из-за санкций. А идея IPO в значительной степени стала непопулярной после провального размещения «ВТБ». России нужны крупные финансовые супермаркеты, прекрасным примером, является «Сбер», из частных финансовых компаний – «Альфа Банк». Можно только приветствовать концентрацию активов и капитала. А этому прежде всего будет способствовать уход мелких и карманных банков с рынка. Было время, когда почти каждое более-менее крупное предприятие имело свой дочерний банк. Сейчас такой необходимости нет.

Плюс, если не брать фондовый рынок, онлайн-торговлю, то рентабельность банковских операций не высока. Онлайн-торговля сейчас в приоритете финансовых компаний. Например, ожидаемая дивидендная доходность по акциям «Сбера» – 9%. При этом не годовых. Вероятное время выплаты — лето будущего года. Ожидается, что по итогам текущего года в России будет примерно 7 млн уникальных брокерских счетов. Из-за пандемии COVID-19 многие вынуждены были перейти на «удаленку» или просто остаться дома на самоизоляции. В результате люди стали больше времени проводить в интернете. Интерес к онлайн-торговле значительно вырос. Однако развивать данное направление могут себе позволить далеко не все.

Мое мнение, чем меньше банков в России, тем лучше. Долю рынка должны занять крупные универсальные игроки.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»