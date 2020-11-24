Иркутская область получит от правительства РФ 2,6 млрд рублей на поддержку стабильности бюджета

Правительство России выделит Иркутской области 2,6 миллиарда рублей на поддержку стабильности бюджета, сообщается в документации, размещенной на сайте кабмина РФ.

Кроме Приангарья, поддержку получат еще 38 регионов страны, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. В общей сложности территориям направят 80 миллиардов рублей из резервного фонда государства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19», – отмечается в сообщении.