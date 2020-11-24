Техника с российским ПО появится в магазинах с 1 января нового года

Отечественное программное обеспечение будет обязательным для установки на реализуемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, а также «умные» телевизоры, сообщают РИА Новости.

В частности, власти обязали предустанваливать на планшеты и смартфоны поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовых помощников, программы для доступа в облачные хранилища, приложение «Госуслуги», программу платежной системы "Мир", приложения для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, антивирусы и программы, обеспечивающие доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

На компьютерах появятся браузеры, антивирусы, российское офисное ПО, а в телевизорах с функцией Smart TV установят российский браузер, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети.

В документе также отмечается, что правом на предустановленное ПО должны обладать Россия, субъект Федерации, российское юридическое лицо или гражданин страны.