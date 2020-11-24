Тайник с ценными и незаконно списанными картинами нашли в Байкальском госуниверситете

Временно исполняющий обязанности ректора Байкальского государственного университета (БГУ) Иркутска Виктор Игнатенко на своей странице в Facebook сообщил, что в вузе обнаружен тайник с ценными картинами, которые, предположительно, были незаконно списаны.

«24 августа текущего года в третьем корпусе БГУ случайно был обнаружен в глухой и ничем не приметной комнате тайник с картинами. Проверка по горячим следам показала – эти картины были незаконно списаны и сняты с баланса университета в июне этого года. Списанные полотна живописи находились в хорошем состоянии и не имели каких-либо видимых дефектов или повреждений», – сообщил Игнатенко.

В числе обнаруженных полотен – «Баба Груня» и «Море» Владимира Тетенькина, «Зимушка. Кружевной дом в Иркутске» Павла Авенариуса, «Встреча» Геннадия Кузьмина и другие. По словам главы вуза, работы исследованы и оценены. Установлено, что они «стоят приличных денег».

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Как отметил Игнатенко, это не первый случай незаконного списания картин. Подобная ситуация была в 2018 году, когда по поручению экс-ректора БГУ Александра Суходолова были списаны сразу 15 полотен.

«В назидание жуликам в 2021 году проведем выставку возвращенных и сохраненных картин, принадлежащих Байкальскому государственному университету», – сообщил глава вуза.