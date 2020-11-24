Полиция задержала иркутянина с нелегальными драгметаллами стоимостью 2,9 млн рублей

Полицейские задержали жителя Иркутска, который нелегально перевозил драгоценные металлы – золото и серебро – стоимостью 2,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.

По словам мужчины, драгоценности ему отдал на хранение знакомый из города Тынды и собирался их забрать по приезде в Иркутск. Денежное вознаграждение за перевозку задержанному не причиталась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.