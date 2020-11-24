В Улан-Удэ открыли первую «Точку кипения»

«Точку» открыли на площадке Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Она станет первой в Бурятии площадкой для апробации и адаптации передовых цифровых технологий образования, сообщают в администрации республики.

Университетская «Точка кипения» станет площадкой для организации сетевого взаимодействия между вузами, обмена образовательным контентом и передовыми образовательными практиками, а также внедрения в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью партнеров и участников экосистемы НТИ: институтов развития, госкорпораций и компаний.

Формат «Точек» позволяет быстро тестировать новые практики, в том числе связанные с формированием персональных образовательных траекторий студентов и преподавателей. В университетской «Точке» студенты и преподаватели получат доступ к цифровой платформе «Университет 20.35» и ее диагностическим и рекомендательным сервисам, работающим на основе алгоритмов искусственного интеллекта.