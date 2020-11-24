44 жителя, пострадавших от наводнения в Чунском районе, получили выплаты на приобретение жилья

Судебные приставы обязали администрацию Октябрьского МО внести в список домов, пострадавших от наводнения летом 2019 года, жилые дома местных жителей, сообщают в пресс-службе УФССП.

Судебные решения были исполнены под контролем судебных приставов.

Администрацией муниципалитетов жилые дома взыскателей внесены в список домов, пострадавших от наводнения. В результате это позволило каждому гражданину получить свидетельство, удостоверяющее его право на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.