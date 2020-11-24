Расположение социальных объектов в ИВВАИУ определят совместно с жителями

До конца года в Иркутске начнут проводить публичные слушания по вопросам размещения детского сада и школы в ИВВАИУ. Об этом в ходе рабочей встречи с жителями сообщил мэр города Иркутска Руслан Болотов.

– В настоящий момент он находится в разработке. Первые результаты планируем обсудить с жителями города в декабре – январе. Информацию о месте и времени слушаний разместят на сайте администрации города, также планируется оповещение жителей через депутата городской думы, руководителей ТОСов, управляющие компании, – уточнила Олеся Куцакова.