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Расположение социальных объектов в ИВВАИУ определят совместно с жителями

До конца года в Иркутске начнут проводить публичные слушания по вопросам размещения детского сада и школы в ИВВАИУ. Об этом в ходе рабочей встречи с жителями сообщил мэр города Иркутска Руслан Болотов. 

– В настоящий момент он находится в разработке. Первые результаты планируем обсудить с жителями города в декабре – январе. Информацию о месте и времени слушаний разместят на сайте администрации города, также планируется оповещение жителей через депутата городской думы, руководителей ТОСов, управляющие компании, – уточнила Олеся Куцакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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