В Братске на менеджера сотовой связи завели дело из-за перерегистрации «красивого» номера

Настоящий владелец оказался заблокированным, а полные данные нового владельца в базу – не внесены, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

В ходе проверки были получены необходимые сведения, указывающие на совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием своего служебного положения, если это деяние повлекло модификацию информации).

Уголовное дело было возбуждено в августе.

Работодатель уволил менеджера, воспользовавшегося своими служебными возможностями в личных интересах. Всего несколько месяцев проработавший в компании 22-летний братчанин признал свою причастность к совершённому преступлению.