В Иркутской области прогнозируют мороз до -30

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки местами на дорогах возможен снежный накат.

По области: переменная облачность, без существенных осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, в южных районах северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днём -7,-12°, местами -17,-22°.

По Иркутску: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, температура ночью -15,-17°, днём -7,-9°.