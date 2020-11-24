Новости

Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске

Рекордсменами по количеству зараженных за сутки стали Иркутск и Усть-Илимск – 69 и 51 случай коронавируса соответственно, сообщает региональный оперштаб.

Из 270 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 69 (всего 12 842),
  • в Усть-Илимске – 51 (всего 1 388),
  • в Братске – 44 (всего 1 935),
  • в Саянске – 37 (всего 180),
  • в Ангарске – 31 (всего 3 062).

Читайте также:

В Иркутском районе начали выдавать бесплатные лекарства для амбулаторных больных COVID-19
24 ноября 2020
За последние сутки в Иркутской области умерли 16 человек с коронавирусом
24 ноября 2020

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 12 842,
  • Ангарск – 3 062,
  • Иркутский район – 1 982,
  • Братск – 1 935,
  • Усть-Кут – 1 872.

Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 30,7 тысячи больных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2903)


Реклама на сайте

#ПГК #Первая грузовая компания
Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру»
Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов»
Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании