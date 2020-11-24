Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске

Рекордсменами по количеству зараженных за сутки стали Иркутск и Усть-Илимск – 69 и 51 случай коронавируса соответственно, сообщает региональный оперштаб.

Из 270 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 69 (всего 12 842),

в Усть-Илимске – 51 (всего 1 388),

в Братске – 44 (всего 1 935),

в Саянске – 37 (всего 180),

в Ангарске – 31 (всего 3 062).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 842,

Ангарск – 3 062,

Иркутский район – 1 982,

Братск – 1 935,

Усть-Кут – 1 872.