Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске

Рекордсменами по количеству зараженных за сутки стали Иркутск и Усть-Илимск – 69 и 51 случай коронавируса соответственно, сообщает региональный оперштаб.
Из 270 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 69 (всего 12 842),
- в Усть-Илимске – 51 (всего 1 388),
- в Братске – 44 (всего 1 935),
- в Саянске – 37 (всего 180),
- в Ангарске – 31 (всего 3 062).
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24 ноября 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 12 842,
- Ангарск – 3 062,
- Иркутский район – 1 982,
- Братск – 1 935,
- Усть-Кут – 1 872.
Всего на территории Приангарья с начала эпидемии зафиксировано 30,7 тысячи больных.