К Новому году волонтеры украсят больницы Иркутска

В рамках акции проводится сбор новогодних украшений. Затем волонтеры развезут их по медучреждениям, адизайнеры украсят помещения к празднованию Нового года, сообщают в мэрии Иркутска.

Организаторы акции – штаб помощи врачам, куда входят журналисты, волонтеры, представители бизнеса призывают предпринимателей и общественность присоединиться к украшению больниц к новому году.

– Сейчас тяжелый период и для врачей, и для пациентов. И мы хотим создать для них праздничную атмосферу, – подчеркнула организатор акции – Приглашаем всех желающих принять в этом участие: в сборе, сортировке, оформлении ёлок и фойе. Особенно будем рады профессиональному сообществу декораторов и дизайнеров.

Передать вещи волонтерам можно до 27 ноября с 10:00 до 17:00 в пункты приема. Необходимы искусственные елки высотой 2,5 метра, шары, бусы, электрические гирлянды белого и желтого цветов. Вещи должны быть чистыми, целыми.