В Иркутске спроектируют пешеходный мост через Иркут

Проектные работы начнутся в 2021 году. Средства на эти цели уже заложены в городской бюджет на следующий год, сообщают в мэрии Иркутска.

– Как отмечают жители, необходимость пешеходного моста через реку в этом районе – вопрос давний и наболевший. Садоводство «Иркутянин» находится на Казачьих лугах. В теплый сезон дачники переправляются туда на пассажирском пароме, а в остальное время приходится добираться по льду, что небезопасно, – подчеркнул мэр Руслан Болотов. – Сегодня важно начать работу над строительством пешеходного моста для удобства дачников. После разработки проекта и прохождения необходимых экспертиз, приступим к его строительству. Возведение моста планируем закончить к 2024 году.

Как пояснила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, в проекте муниципального бюджета на следующий год предусмотрены средства на проектирование моста. После получения положительных заключений экспертиз будут запланированы средства на строительство.