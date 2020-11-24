В Иркутской области подвели итоги конкурса «Кадры нового поколения для местного самоуправления»

Участниками стали 80 человек из городов и районов региона. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике Иркутской области.

Конкурс включал в себя три этапа. Вначале участники собирали документы, заполняли анкету, писали творческое эссе, снимали видеоролик, а также проходили тестирование. На первом этапе получали новые знания в области государственного и муниципального управления, а также в сфере менеджмента и коммуникативных компетенций. Второй этап был практический: конкурсанты решали кейсы, представленные органами власти и муниципальными образованиями. Последнее испытание - защита проектов, их оценивала экспертная комиссия.

К финалу были допущены 18 проектов, которые направлены на решение конкретных задач в сферах экономики, экологии, патриотического воспитания и культуры, молодежной политики. Защита проходила в режиме онлайн. В итоге определено 11 победителей и 14 финалистов.

- Задача конкурса – выявить лидеров, способных работать в органах местного самоуправления и государственной власти, решать конкретные задачи, а главное- становится драйвером позитивных изменений в своих сферах. Важнейшим решением по итогам конкурса в этом году стало, то, что в 2021 году министерство совместно с победителями и финалистами проведут первый форум молодых муниципальных и государственных гражданских служащих Иркутской области для формирования нового молодежного сообщества, призванного развивать наш регион, - отметил министр по молодежной политике Иркутской области Егор Луковников.

Все победители награждены сертификатами на повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а также дипломами министерства по молодежной политике Иркутской области.