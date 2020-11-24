«Сбербанк страхование» в полтора раза увеличила выплаты клиентам

1,4 млрд руб. выплатила клиентам по страховым случаям компания «Сбербанк страхование» за 9 месяцев 2020 года. Это на 46% больше, чем за январь-сентябрь 2019 года. Крупнейшая выплата — 23 млн руб. — произведена в результате пожара в одном из ТЦ в Ленинградской области, сообщают в компании.

За этот же период страховая премия компании составила 15,3 млрд руб. (+12%), в том числе:

11,7 млрд руб. (+3%) — страхование имущества физлиц (квартир, частных домов, банковских карт и пр.);

1,3 млрд руб. — личное страхование (в том числе выезжающих за рубеж);

919 млн руб. (+68%) — корпоративное страхование;

401,1 млн руб. (+132%) — входящее перестрахование.

В 2020 году компания застраховала ряд крупных строящихся объектов, среди которых ЖК «Настоящее» в Раменках (страховая сумма 12,7 млрд руб.), новая ледовая арена в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею (3,5 млрд руб.), жилой комплекс «На улице Карбышева» в Казани (2,2 млрд руб.) и другие.

Михаил Волков, генеральный директор «Сбербанк страхование»:

«Несмотря на коронакризис, ʺСбербанк страхованиеʺ завершила 9 месяцев 2020 года ростом сборов на 12%. Совместно со Сбербанком мы запустили целый ряд отличных продуктов: ʺСбереги себяʺ, ʺФарм страхованиеʺ, ʺЗащита животныхʺ, ʺЗащита любимых вещейʺ, ʺЗабота о здоровьеʺ, ʺЗелёные каникулыʺ. Усовершенствовали программы ʺЗащита дома+ʺ, ʺЗащита банковских карт+ʺ и ʺЗащита близких +ʺ. Перевели урегулирование убытков по всем видам страхования для частных клиентов в мобильное приложение СберОсмотр и запустили моментальные выплаты при задержке авиарейсов по программе ʺСтрахование путешественниковʺ. Компания также получила лицензии на два новых вида обязательного страхования: опасных производственных объектов (ОСОПО) и гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)».