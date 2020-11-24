В Правобережном округе Иркутска заканчивается капремонт муниципальных квартир

За счет городского бюджета уже отремонтировано шесть жилых помещений в Доме ветеранов на улице Богдана Хмельницкого. До конца года здесь приведут в порядок еще четыре квартиры, сообщают в администрации города.

Продолжаются работы по капитальному ремонту трех муниципальных жилых помещений на улицах Напольной и Нестерова.

– Для проведения капитального ремонта в муниципальной квартире нанимателю необходимо подать заявку в комитет по управлению Правобережным округом. Далее проводится обследование жилого помещения и определяется вид работ. В ходе капитального ремонта по необходимости выполняли замену окон, дверей, сантехнического и электрического оборудования, радиаторов отопления, а также ремонтировали стены, полы, – пояснили в комитете.