На заливе Якоби предотвратили несчастный случай

В единую диспетчерскую службу Иркутска поступил звонок от жителей, которые сообщили, что в районе залива Якоби в опасной близости от воды находится пожилая женщина и просит о помощи, сообщают в мэрии Иркутска.

– Прибывшие на место спасатели установили, что женщина, прогуливаясь вдоль берега, в какой-то момент сорвалась с возвышенности. Она оказалась на узкой береговой полосе между тонким льдом и крутым склоном. Для помощи пострадавшей было использовано альпинистское снаряжение. Жительница отделалась испугом, врачебная помощь не потребовалась, – рассказал заместитель директора МКУ города Иркутска «Безопасный город» по ГОЧС Андрей Залозный. – Если бы пенсионерка пошла по тонкому льду, последствия могли быть более плачевными. Из-за теплой осени в этом году ледовый покров на городских водоемах только начинает устанавливаться, выход на лед в эти дни крайне опасен.