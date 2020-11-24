Копить на пенсию онлайн становится привычно

Жители России не только стали намного активнее использовать индивидуальные пенсионные планы (ИПП), но и предпочитают откладывать на свою будущую пенсию онлайн. Такие выводы сделал НПФ Сбербанка, подводя предварительные итоги продаж этого инструмента накоплений в 2020 году.

За 9 месяцев 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):

в 2 раза больше договоров заключено (27,5 тыс.);

в 4,5 раза больше средств привлечено (900 млн рублей);

в 2 раза увеличился средний первоначальный взнос (6 тыс. рублей).

Если ещё в декабре 2019 года digital-продажи составляли всего 15% от общего объёма, а продукт можно было купить только на сайте НПФ Сбербанка, то уже в марте 2020 года ИПП появился в приложении Сбербанк Онлайн, а за полгода число заключаемых онлайн договоров выросло в 5 раз.

Кроме того, клиенты начали массово подключать автоплатёжи. Откладывать на пенсию становится полезной привычкой: взносы, как правило, делаются ежемесячно.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Сегодня 1,5 млн человек формируют свою будущую пенсию в НПФ Сбербанка по индивидуальному пенсионному плану. Они понимают, что самостоятельно копить на пенсию просто и не слишком затратно. Достаточно с 25–30 лет откладывать по 2–4% в месяц, чтобы после выхода на пенсию сохранить доход на уровне 80—100% от зарплаты, обеспечив себе привычный уровень жизни».

7 преимуществ ИПП от НПФ Сбербанка: