Иркутская станция скорой помощи получила оборудование от предпринимателей региона

Планшеты и мониторы приобрели предприятия и организации, откликнувшиеся на обращение Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (ТПП ВС) об оказании помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщают в областной администрации.

Главный врач отметил, что ежедневно в Иркутске и Иркутском районе обслуживают вызовы до 60 бригад скорой помощи. Среднее время приезда врачей на экстренные вызовы составляет 19,8 минут, на неотложные – 74 минуты.

Президент ТПП ВС Алексей Соболь рассказал, что Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и предприниматели, поддержавшие благотворительную акцию, приобрели и передали Иркутской станции скорой медицинской помощи электронное оборудование на сумму около миллиона рублей. Глава палаты поблагодарил ее членов, которые оказали помощь медикам, в том числе АО «Саянскхимпласт», ООО «Восток-Сервис Иркутск», Некоммерческое партнерство организаций газовой промышленности «Газпром на Байкале», ИРНИТУ, научно-производственную фирму «Форус», АО «Энерпред», ООО «Иркутский масложиркомбинат», Иркутский филиал АО Газета «Комсомольская правда», АО «Иркутскнефтесервистрейд», ООО «Палп Норд».