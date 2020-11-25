Семьи Иркутской области будут получать выплаты при рождении первого ребенка с 2021 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что семьи региона будут получать единовременные выплаты при рождении первого ребенка с 2021 года.

Об этом подписан соответствующий закон, который вступит в силу 1 января 2021 года.

«Эта выплата – 24 тысячи рублей – помощь семьям, в которых общий доход не превышает двойного размера прожиточного минимума», – отмечается в сообщении

Чтобы оформить выплату, одному из родителей нужно будет обратиться в органы соцзащиты по месту жительства не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

В областном бюджете на эти выплаты предусмотрено160 миллионов рублей.