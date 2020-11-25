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Меняйло поручил найти в Иркутской области места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поручил региональному Роспотребнадзору найти в Иркутской области места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом, сообщается на сайте полпреда.

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«Региональному Роспотребнадзору нужно проанализировать причины роста заболевания, выявить места, где граждане активнее всего заражаются, чтобы это остановить, а также совместно с областным минздравом провести анализ причин высокой смертности и летальности, которые сейчас фиксируются в регионе», – приводятся в сообщении слова Меняйло.

Также полпред порекомендовал увеличить количество проводимых тестов на инфекцию, что, по его мнению, позволит выявлять болезнь на ранней стадии. Кроме того, региону нужно ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и других мер предосторожности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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