Иркутский шоумен Денис Гук: Отмена корпоративов – это катастрофа для огромного пласта людей

Шоумен Денис Гук из Иркутска опубликовал в соцсети Facebook видеообращение, в котором поделился мнением о работе event-сферы в период пандемии и в условиях ограничений.

«В нашем мире шоу-бизнеса мы в этом году проработали максимум 2,5 месяца, что, конечно, является катастрофой для большинства», – отметил Гук.

Поводом для записи обращения стал запрет на проведение новогодних корпоративов в Иркутской области, который был введен накануне, а также реакция горожан на сложившуюся ситуацию.

Гук отметил, что после известий об отмене праздников многие люди заявили, что считают сферу развлечений менее важной, чем другие, и даже ненужной.

По словам шоумена, event-индустрия включает в себя не только артистов, но и поваров, официантов, барменов, кладовщиков и представителей других профессий, у которых есть семьи, однако каждый из них остался без работы.

«Люди чувствуют себя очень плохо. Пожалуйста, не делайте больнее, войдите в их ситуацию, поймите, в этой сфере сейчас катастрофа», – заявил он в конце обращения и призвал окружающих оставаться людьми и относиться с пониманием к проблемам других.