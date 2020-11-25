Америка ввела санкции против трех российских компаний

Под ограничение о нераспространении оружия массового уничтожения попали «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group и их дочернии структуры, сообщает РБК.

Меры, введенные Вашингтоном, включают в себя запрет на заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, запрет на помощь им со стороны госструктур. Также запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.