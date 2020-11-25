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Причиной теплого ноября в Иркутской области стал циклон с Атлантики

Синоптики обещают похолодание в конце недели.

Глубокий циклон с Атлантики в начале третьей декады ноября принес погодные аномалии в Сибирь, сообщает Иркутское УГМС.

22−23 ноября в Иркутской области температура воздуха днем составила +3, -4°. В областном центре среднесуточная температура превышала обычные значения на 8−12°.

Вероятность такой погоды составляет 30%.

Но уже сегодня в Иркутской области распространится холодный воздух с районов Таймыра и Эвенкии, начнет понижаться температура, а атмосферное давление значительно расти. Устойчивый антициклон продержится до конца недели, при прояснениях в ночные и утренние часы -15, -20°, местами -23, -28°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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