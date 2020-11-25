Банда во главе с жителем Усолья-Сибирского украла металл на 7 млн рублей с «Усольехимпрома»

Полиция Иркутской области направила в суд уголовное дело о краже металла на 7 миллионов рублей с «Усольехимпрома» и других объектов региона бандой, организатором которой стал житель города Усолья-Сибирского, сообщает официальное издание МВД России «МВД Медиа».

По версии следствия, 27-летний усольчанин организовал банду из 20 человек, которая разбирала металлические конструкции на промплощадке бывшего химического комбината и других объектах Усольского и Заларинского районов.

«В частности, они разукомплектовывали обесточенные линии электропередач и демонтировали рельсы с железнодорожных тупиков», – отмечается в сообщении. Всего преступники украли 600 тонн металла.

Фигуранты дела соблюдали методы конспирации, пытались скрыться от полиции, однако их все равно задержали. В местах проживания преступников нашли инструменты и грузовой транспорт, а в пунктах приема металла – документы, которые подтвердили кражу.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье «Грабеж».

На время расследования дела трое из банды находятся под стражей, двое – под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде.