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В Иркутской области пройдет конкурс любительских театров

Учредителями конкурса «Поют актёры любительских театров» стало Министерство культуры и архивов Иркутской области, региональное отделение Союза театральных деятелей и Иркутское театральное училище, сообщают в администрации области.

В конкурсе представлено пять номинаций:

  • соло,
  • дуэт или трио,
  • малый ансамбль,
  • большой ансамбль,
  • театрализованная песня.

Конкурс пройдёт в дистанционном режиме в два этапа.

В его рамках также состоятся мастер-классы по вокалу, технике речи, сценическому движению, мастерству актёра. 13 января следующего года будет организована трансляция гала-концерта победителей, участников и гостей конкурса.

К участию в нём приглашаются любительские театральные коллективы, которые действуют не менее 5 лет. Их исполнители должны быть совершеннолетними. Заявки на участие принимаются до 20 декабря по электронной почте: akterskaya.pesnya@bk.ru

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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