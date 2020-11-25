В Иркутской области пройдет конкурс любительских театров

Учредителями конкурса «Поют актёры любительских театров» стало Министерство культуры и архивов Иркутской области, региональное отделение Союза театральных деятелей и Иркутское театральное училище, сообщают в администрации области.
В конкурсе представлено пять номинаций:
- соло,
- дуэт или трио,
- малый ансамбль,
- большой ансамбль,
- театрализованная песня.
Конкурс пройдёт в дистанционном режиме в два этапа.
В его рамках также состоятся мастер-классы по вокалу, технике речи, сценическому движению, мастерству актёра. 13 января следующего года будет организована трансляция гала-концерта победителей, участников и гостей конкурса.
К участию в нём приглашаются любительские театральные коллективы, которые действуют не менее 5 лет. Их исполнители должны быть совершеннолетними. Заявки на участие принимаются до 20 декабря по электронной почте: akterskaya.pesnya@bk.ru