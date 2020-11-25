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Банк УРАЛСИБ возглавил рейтинг самых выгодных кредитов наличными в рублях на 3 года

Первое место в рейтинге портала Bankchart занял «Кредит наличными» УРАЛСИБа с процентной ставкой от 5,5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты Bankchart проанализировали кредитные предложения 30-ти крупных российских банков по состоянию на 17.11.2020 г.

Минимальная процентная ставка по данному продукту (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях. 

Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.  

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам Банка УРАЛСИБ можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.   

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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