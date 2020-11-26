Центр «Мой Бизнес» приглашает предпринимателей Иркутска на Ярмарку консультационных возможностей от экспертов рынка

Цикл супер-полезных оффлайн и онлайн консультаций для малого и среднего бизнеса Иркутской области, от ведущих экспертов из разных и необходимых сфер бизнеса пройдет в период с 1 по 18 декабря.

Каждый верифицированный консультант центра Мой Бизнес. Иркутск. проведет по 8 бесплатных консультаций в день для предпринимателей. Все что нужно – это заблаговременно оформить заявку на сайте, по вопросу который вам наиболее актуален.

Чтобы быть для вас оптимально полезным необходимо заблаговременно оформить суть своего вопроса в форме регистрации и выбрать время личной консультации.

Если у вас отсутствует возможность личной встречи, консультация с выбранным вам экспертом пройдет через zoom.

Тема первой недели: Маркетинг. Digital продвижение. Smm 2021

Даты консультаций: с 1 по 4 декабря

1 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Козырина Светлана, Бюро маркетинговых решений "УМ". Стратегический и тактический маркетинг. Опыт в нише 17 лет.

Тема: Фристайл консультации: «Что докрутить в маркетинге, что бы увеличить продажи»

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2 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Салко Дмитрий, интернет-маркетолог с 21-летним стажем, директор "Diagrun digital". В портфолио более 1000 проектов, связанных с интернет-маркетингом. Работал в CRM еще в 2003 году, когда и слово то это мало кто знал.

Тема: Фристайл консультации: «Экспресс аудит сайта и качество настройки рекламных компаний в Яндекс и Google»

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4 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Максим Григорьев, SMM специалист руководитель Medilab

Тема: Фристайл консультация: «Почему ваш SMM не работает»

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Тема второй недели: Продажи. Программы лояльности. Чат-боты для бизнеса

Даты консультаций: с 7 по 11 декабря

7 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Артемий Щеглатов, эксперт в области построение системы продаж для владельцев малого бизнеса

Тема: Фристайл консультация «Как увеличить продажи в вашем бизнесе»

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9 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Гладченко Дарья, эксперт по продажам, бизнес-тренер и коуч. Практический опыт в продажах с 2012 года

Тема: Программы лояльности и продажи

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11 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Леонид Ветров, эксперт в области чат-бот строения и настройки AmoCRM

Тема: Автоматизация продаж через чат- ботов

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Тема третьей недели: Финансовый экспресс аудит. НR -подбор. Бизнес-процессы. Бизнес-планы

Даты консультаций: с 14 по 18 декабря

14 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Елена Синильникова, эксперт в области управленческого учёта и финансового планирования

Тема: Автоматизация и оптимизация бизнес процессов

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16 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Юлия Мамаева, коуч руководителей и собственников бизнеса, HR бизнес-партнер

Тема: оптимизация бизнес процессов. HR - подбор персонала в 2021. Управление персоналом

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18 декабря c 14:00 до 18:00

Консультант: Мария Соломко, компания «Нужные люди». Эксперт в области бухгалтерского и финансового учета

Тема: Просчет точки рентабельности. Бизнес-план. Экспресс бух аудит

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