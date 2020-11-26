Центр «Мой Бизнес» приглашает предпринимателей Иркутска на Ярмарку консультационных возможностей от экспертов рынка

Цикл супер-полезных оффлайн и онлайн консультаций для малого и среднего бизнеса Иркутской области, от ведущих экспертов из разных и необходимых сфер бизнеса пройдет в период с 1 по 18 декабря.
Каждый верифицированный консультант центра Мой Бизнес. Иркутск. проведет по 8 бесплатных консультаций в день для предпринимателей. Все что нужно – это заблаговременно оформить заявку на сайте, по вопросу который вам наиболее актуален.
- Чтобы быть для вас оптимально полезным необходимо заблаговременно оформить суть своего вопроса в форме регистрации и выбрать время личной консультации.
- Если у вас отсутствует возможность личной встречи, консультация с выбранным вам экспертом пройдет через zoom.
Тема первой недели: Маркетинг. Digital продвижение. Smm 2021
Даты консультаций: с 1 по 4 декабря
1 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Козырина Светлана, Бюро маркетинговых решений "УМ". Стратегический и тактический маркетинг. Опыт в нише 17 лет.
Тема: Фристайл консультации: «Что докрутить в маркетинге, что бы увеличить продажи»
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2 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Салко Дмитрий, интернет-маркетолог с 21-летним стажем, директор "Diagrun digital". В портфолио более 1000 проектов, связанных с интернет-маркетингом. Работал в CRM еще в 2003 году, когда и слово то это мало кто знал.
Тема: Фристайл консультации: «Экспресс аудит сайта и качество настройки рекламных компаний в Яндекс и Google»
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4 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Максим Григорьев, SMM специалист руководитель Medilab
Тема: Фристайл консультация: «Почему ваш SMM не работает»
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Тема второй недели: Продажи. Программы лояльности. Чат-боты для бизнеса
Даты консультаций: с 7 по 11 декабря
7 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Артемий Щеглатов, эксперт в области построение системы продаж для владельцев малого бизнеса
Тема: Фристайл консультация «Как увеличить продажи в вашем бизнесе»
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9 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Гладченко Дарья, эксперт по продажам, бизнес-тренер и коуч. Практический опыт в продажах с 2012 года
Тема: Программы лояльности и продажи
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11 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Леонид Ветров, эксперт в области чат-бот строения и настройки AmoCRM
Тема: Автоматизация продаж через чат- ботов
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Тема третьей недели: Финансовый экспресс аудит. НR -подбор. Бизнес-процессы. Бизнес-планы
Даты консультаций: с 14 по 18 декабря
14 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Елена Синильникова, эксперт в области управленческого учёта и финансового планирования
Тема: Автоматизация и оптимизация бизнес процессов
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16 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Юлия Мамаева, коуч руководителей и собственников бизнеса, HR бизнес-партнер
Тема: оптимизация бизнес процессов. HR - подбор персонала в 2021. Управление персоналом
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18 декабря c 14:00 до 18:00
Консультант: Мария Соломко, компания «Нужные люди». Эксперт в области бухгалтерского и финансового учета
Тема: Просчет точки рентабельности. Бизнес-план. Экспресс бух аудит
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