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Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»

Банк «Открытие» предложил акцию «Добро пожаловать» компаниям малого и среднего бизнеса, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. До 31 марта 2021 года предприниматели могут оформить пакет услуг «Весь мир» и получить три месяца льготного периода обслуживания, а также ряд полезных опций, сообщают в организации.

Владельцы бизнеса получат возможность бесплатного ведения пакета услуг и валютного счета. GPI-трекер включен в стоимость платежей. Кроме того, доступен сервис онлайн конверсии без дополнительных комиссий, сделки по специальному курсу иностранной валюты со спрэдом - 25 копеек к рыночному курсу, фиксированная стоимость на переводы в иностранной валюте -  25 USD/EUR и сниженный валютный контроль – 0,1%. Дополнительно предприниматели могут воспользоваться услугой «ВЭД ассистент» - сопровождением сделок с зарубежными партнерами, а также сервисом по проверке иностранных контрагентов (КНР) с возможностью получения регистрационных данных из официальных реестров КНР. Все владельцы пакета услуг «Весь мир» получают аналитику в виде регулярных обзоры мировых рынков.

Подробнее об акции и пакете услуг для малого и среднего бизнеса «Добро пожаловать» можно получить на сайте банка.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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