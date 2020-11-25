В Приангарье создадут три госприюта для бездомных животных

Предполагается создание трех госприютов в Братске, Тулунском и Иркутском районах. Также планируется организовать пилотный проект с участием некоммерческой организации в Усть-Куте. Поддержка приютов будет осуществляться через гранты. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Кроме того, до нового года в Иркутской области рассмотрят вопрос по разделению норматива на отлов и содержание животных без владельцев. Изменения коснутся оплаты, которая будет производиться за конкретные мероприятия. Такой подход усилит контроль за отчётностью подрядных организаций по выполненным услугам.

Глава ветслужбы отметил, что состоялась рабочая встреча с общественными инспекторами в области обращения с животными и представителями зоозащитных сообществ, которые до конца этой недели направят в ведомство предложения для внесения изменений в действующие порядки деятельности приютов и обращения с животными без владельцев.