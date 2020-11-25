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В Приангарье создадут три госприюта для бездомных животных

Предполагается создание трех госприютов в Братске, Тулунском и Иркутском районахТакже планируется организовать пилотный проект с участием некоммерческой организации в Усть-Куте. Поддержка приютов будет осуществляться через гранты. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Кроме того, до нового года в Иркутской области рассмотрят вопрос по разделению норматива на отлов и содержание животных без владельцевИзменения коснутся оплаты, которая будет производиться за конкретные мероприятия. Такой подход усилит контроль за отчётностью подрядных организаций по выполненным услугам 

Глава ветслужбы отметил, что состоялась рабочая встреча с общественными инспекторами в области обращения с животными и представителями зоозащитных сообществ, которые до конца этой недели направят в ведомство предложения для внесения изменений в действующие порядки деятельности приютов и обращения с животными без владельцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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