Россияне досрочно закрыли ипотечные ссуды на 0,5 трлн руб.

После первой волны пандемии ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика: в третьем квартале объем досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на дынные Банка России.

Это рекордный квартальный показатель для российского рынка, такого роста числа досрочных погашений не было с 2018 года. В июле—сентябре объем кредитов, закрытых раньше срока, на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года. По сравнению со вторым кварталом 2020-го досрочка по ипотеке выросла почти в полтора раза. По итогам третьего квартала объем досрочно погашенных ипотечных кредитов достиг 6,4% портфеля, оценивает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: «Это почти в полтора раза превышает средний показатель последних двух лет».

