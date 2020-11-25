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Школьников из сгоревшей школы в Большом Голоустном будут возить в Малое Голоустное

- Возить детей за 50 км в другое село - не лучшее решение, но пока других вариантов нет, - говорит мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Сейчас администрация будет искать подходящее помещение в Большом Голоустном, которое можно приспособить под учебный процесс. Мэр подчеркнул, что администрация приложит все усилия для скорейшего строительства новой школы.

Сигнал о возгорании школы поступил в семь утра. К моменту прибытия первого подразделения горела кровля и внутри здания. На тушении были задействованы пожарная техника пожарно-спасательных частей поселка Большое Голоустное и села Малое Голоустное, а также пожарные расчеты из Иркутска. Использовались четыре автоцистерны, приспособленная техника, пожарно-насосная станция и рукавной автомобиль, сообщается на сайте регионального МЧС. Пожар на площади 700 квадратных метров был локализован к 09:26.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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